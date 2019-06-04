كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يعلن إبرام اتفاقية مع بريطانيا "قريبا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بإمكانية إبرام اتفاقية واسعة النطاق لتحرير التجارة بين بلاده و بريطانيا في المستقبل القريب.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، قال ترامب في لندن اليوم الثلاثاء:" الولايات المتحدة تشعر بالالتزام حيال إبرام اتفاقية تجارة حرة مثيرة للاعجاب (مع بريطانيا)"، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية من شأنها أن تزيد من حجم التجارة المشتركة بين البلدين بمقدار الضعف أو ثلاثة أضعاف ما هي عليه الآن.

وأضاف ترامب أن كل طرف من أمريكا وبريطانيا يمتلك حاليا استثمارات أجنبية بقيمة تتجاوز تريليون دولار في الدولة الأخرى، وتابع أن كل دولة من الدولتين تعد أكبر مستثمر أجنبي في الدولة الأخرى، وقال:" ثمة إمكانية هائلة".

وقال ترامب إن "كل شيء سيتم طرحه على الطاولة" بما في ذلك النظام الوطني للخدمات الصحية للبريطانيين والذي تشهد بريطانيا أكبر قدر من الجدل حول خصخصته.