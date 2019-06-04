كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 12 شخصاً في الكونغو على يد متمردين أوغنديين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قي 12 شخصاً مصرعهم في هجوم جديد للمتمردين الأوغنديين التابعين لتنظيم "القوات الديمقراطية المتحالفة" المسلح في أحد أحياء مدينة بيني، شمال شرقي الكونغو الديمقراطية، حسب ما ذكرت مصادر من منظمة أهلية.

ووقع الهجوم ليل الإثنين والثلاثاء في بيني، أحد أبرز مدن مقاطعة كيفو الشمالية والمنطقة المتضررة من تفشي وباء الإيبولا.

وقال زعيم "المجتمع المدني" في بيني، بين كيزيتو هانغي، إن الوضع صعب حقاً، المدينة استيقظت على حالة من الذعر"، مشيراً إلى العثور على 12 جثة لمدنيين.

وأوضح أن القوات المسلحة وصلت متأخرة وفتحت النيران على المهاجمين، في اشتباكات استمرت حتى ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء في حي بوتانوكا.

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وتسبب الاعتداء الجديد، الذي نُسب إلى متمردي "القوات الديمقراطية المتحالفة" التي تنشط منذ نحو 20 عاماً، في موجة احتجاجية شعبية من جانب المواطنين، أدت إلى شلل المدينة الثلاثاء.

يذكر أن تنظيم "القوات الديمقراطية المتحالفة" بدأ أعمال العنف في 1996 في غرب أوغندا، ثم وسع نشاطه ليمتد إلى عدة مناطق قريبة من الحدود مع الكونغو الديمقراطية.

ووفقا لتقرير نشرته في أواخر 2018 المجموعة البحثية حول الكونغو، وهو مشروع بحثي مستقل مقره في جامعة نيويورك، فإن "القوات الديمقراطية المتحالفة" حصلت في نوفمبر الماضي على تمويل من تنظيم داعش الإرهابي.