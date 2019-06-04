كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نبيل شعث: يجب المقاطعة الدولية الشاملة لإسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مستشار الرئيس الفلسطيني للعلاقات الدولية والشؤون الخارجية نبيل شعث، على ضرورة المقاطعة الدولية

الشاملة لإسرائيل، ووجود موقف دولي لإلزام إسرائيل باحترام حقوق الشعب الفلسطيني والتأكيد على حقه في

العيش بأمان وحرية وتقرير مصيره وفق ما قررته الأمم المتحدة.

وشدد شعث خلال لقاءات منفصلة عقدها مع 24 سفيرا من الاتحاد الاوروبي، وستة سفراء من أمريكا اللاتينية،

على أن الفلسطينيين "دفعوا ثمنًا باهظًا جراء الاحتلال الإسرائيلي المستمر والسياسات العنصرية ضدهم".

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واعتبر أن "استمرار الحكومة الإسرائيلية بسياستها وانتهاكاتها المستمرة ضد الشعب الفلسطيني يتطلب تنفيذ

القرارات التي اتخذتها بعض الدول بشأن مقاطعة البضائع المستوطنات".

وأشار إلى أن قرار البرلمان الألماني الشهر الماضي المتعلق بتجريم حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات

منها "BDS" هو "قرار مرفوض، يتماشى مع المساعي الاسرائيلية لفرض الأبرتهايد على الشعب

الفلسطيني"، داعيا إلى التراجع السريع عن هذا الموقف، وعدم وضع عراقيل في وجه حركة المقاطعة.