كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول: إسرائيل تعقد محادثات مع لبنان بشأن الحدود خلال أسابيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول إسرائيلي، إن إسرائيل تتوقع عقد محادثات بوساطة أمريكية مع لبنان بشأن ترسيم الحدود خلال أسابيع.

وأشار المسؤول الإسرائيلي، خلال تصريحاته اليوم، إلى أن مجمع الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب لبنان مقر محتمل لمحادثات الحدود البحرية.