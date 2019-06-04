في اجتماعها، صباح اليوم الثلاثاء، صادقت حكومة سعد الدين العثماني، على مرسومين، اتخذا في إطار الحوار الاجتماعي، تقدم بهما الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.
ويتعلق المشروع الأول، بمرسوم يغير المرسوم الصادر في 27 نونبر 1958، والذي يحدد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين، ومستخدمي الدولة، والبلديات، والمؤسسات العامة.
ويأتي مشروع المرسوم في إطار اتفاق الحوار الاجتماعي، الموقع في 25 أبريل 2019 بين الحكومة، والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، ويهدف إلى الزيادة في التعويضات العائلية بالنسبة إلى مجموع الموظفين المدنيين والعسكريين، وذلك ابتداء من فاتح يوليوز 2019.
أما المشروع الثاني، فيتعلق بمشروع مرسوم يغير المرسوم الصادر في 6 مارس 2018، بتحديد كيفيات تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة.
وينص مشروع المرسوم في المادة الأولى منه، على تغيير الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم، من خلال تحديد المبالغ الشهرية بالدرهم، ـلكل رتبة من رتب أفراد القوات المساعدة، ـللتعويض عن الأخطار وللتعويض عن الأعباء وللمكافأة عن التأطير.
كانت هذه تفاصيل خبر تنفيذا للاتفاق الاجتماعي.. الحكومة تقر مرسوما يحدد شروط منح التعويضات العائلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.