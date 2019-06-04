بالصور.. حريق يطال محاصيل زراعية غربي الموصل

واعلنت مديرية الدفاع المدني، اول امس الاحد، ان "حصيلة حرائق المحاصيل الزراعية خلال 25 يوما من تاريخ الثامن من ايار الماضي ولغاية اليوم الاحد الموافق الثاني من حزيران الحالي، بلغت ٢١٩ حادث حريق".

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