اندلاع حريق بمجمع سكني في اربيل

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقاً اندلع، عصر اليوم، في مجمع عمارات (نيو اسكان) ولم تسجل أي خسائر بشرية فقط اضرار مادية".

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.