عمره 500 مليون عام.. طفرة في جين قد تحمي من مرض مزمن

وعثر العلماء من جامعة كوليدج لندن على الطفرة، أثناء دراسة الجين المسمى CLTCL1 الذي يساهم بشكل كبير في إزالة السكر من مجرى الدم.

ووجد العلماء أن حوالي نصف سكان العالم يحملون طفرة تساعد الجسم على إزالة السكر من الدورة الدموية بشكل أكثر فعالية مما كانت عليه في الماضي.



ويعتقد العلماء أن الشكل المتحور من الجين أصبح شائعا عندما تحول البشر إلى الطهي قبل نصف مليون عام تقريبا، على الرغم من أنه قد يكون أحدث من خلال تزامنه مع الزراعة منذ نحو 12500 عام.

وبمقارنة الحمض النووي للبشر وأنواع أخرى مختلفة، تمكن العلماء من تتبع الجين CLTCL1 الذي يعود إلى ما يقرب من 500 مليون عام، عندما تطورت الفقاريات الفكية الأولى.

ومنذ ذلك الحين، فقدت العديد من الأنواع الجين، بما في ذلك الفئران والأغنام والخنازير، ما يشير إلى أنه ليس مهما بالنسبة لجميع الكائنات الحية.