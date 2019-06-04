قمر الفراولة وغيره من الأحداث الفلكية المثيرة يشهدها شهر يونيو الجاري

وفي ما يلي جميع الأحداث الفلكية المنتظرة في هذا الشهر، وترتيبها وفقا لتاريخ حدوثها:

-يوم 10 يونيو: كوكب المشتري في مواجهة الأرض.



تبدأ أحداث شهر يونيو الفلكية في اليوم العاشر من الشهر، عندما يكون كوكب المشتري في أقرب نقطة له إلى الأرض.



وخلال هذا الوقت، سيكون الكوكب مضاء بالكامل بواسطة الشمس، ما يجعله أكثر إشراقا في سماء الليل.

وفي حين أنه يمكنك رؤية الكوكب بالعين المجردة، إلا أن التلسكوب سيساعدك في مشاهدة المزيد من التفاصيل، بما في ذلك الأشرطة السحابية على الكوكب، وحتى أقماره الأربعة الكبرى.

-يوم 17 يونيو: قمر الفراولة الكامل.



سيكون القمر في هذا التاريخ على الجانب الآخر من الأرض مثل الشمس، مما يؤدي إلى اكتمال القمر.



وكان أوائل قبائل الأمريكيين الأصليين، يطلقون على هذا البدر اسم "قمر الفراولة الكامل"، لأنه يشير إلى موسم نضج ثمار الفراولة في السنة وموعد قطافها.

ويحمل هذا البدر أيضا أسماء أخرى تشمل "قمر الزهرة الكامل" و"قمر العسل الكامل".

وللحصول على أفضل فرصة لرؤية قمر الفراولة الكامل، ينصح بالتوجه إلى المناطق التي يقل فيها التلوث الضوئي، حيث سيبدو القمر أكثر إشراقا في سماء الليل.

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- يوم 21 يونيو: انقلاب يونيو



هذا الموعد هو اليوم الذي ينتظره عشاق الشمس، حيث يبدأ الانقلاب الصيفي في شهر يونيو، والذي يمثل بداية الصيف في نصف الكرة الشمالي، ورسميا عند الساعة 16:54 بتوقيت غرينتش.

ويحدث الانقلاب الصيفي عندما تصل الشمس إلى أقصى شمالها في السماء، وعند هذه النقطة ستكون مباشرة فوق مدار السرطان.

-يوم 23 يونيو: عطارد في أكبر استطالة شرقية.



يعرف مصطلح استطالة في عالم الفلك بأنه الزاوية بين الشمس وكوكب في النظام الشمسي، ويكون عطارد بالقرب من "أكبر استطالة شرقية" عندما تكون مرئية بعد غروب الشمس.

ويصل عطارد إلى أقصى استطالة شرقية في هذا التاريخ، ليكون بذلك آخر حدث فلكي يشهده الشهر الجاري، وسيكون يوم 23 يونيو أفضل وقت لرؤية عطارد في سماء الليل، لأنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق.