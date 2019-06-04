أكثر من 40 ألف كم.. رحلات مكوكية لنجوم برشلونة

2019-06-04 | 18:00
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وذكرت الصحيفة أن لاعبي النادي سيقطعون مسافة 40 ألفا و646 كيلومترا من السفر قبل انطلاق النسخة الجديدة من الدوري الإسباني، في 16 أغسطس المقبل.
وأكد النادي الكتالوني أنه سيخوض مباراتين خلال موسم الصيف، الأولى مع تشلسي في 23 يوليو المقبل، والثانية مع فيسيل كوبه في 27 من الشهر نفسه، وذلك في مدينة سايتاما في اليابان.
وبعد مباراتين على أرض اليابان، يسافر رجال المدرب إرنستو فالفيردي إلى روسيا، حيث سيواجهون فريق زينيت سان بطرسبرغ في الأول من أغسطس المقبل.
وفي الرابع من أغسطس أيضا سيكون لاعبي نادي برشلونة على موعد مع فريق آرسنال الإنجليزي، في مباراة ودية على ملعب "كامب نو" أمام المعجبين من الفريقين.
وتحدث الصحيفة عن تخصيص يومي 10 و13 من أغسطس من أجل خوض مباراتين وديتين محتملتين على أراضي الولايات المتحدة ضد منافسين لم يتم تحديد هويتهما بعد.
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