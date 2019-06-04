الحرس الثوري يهدد ترامب و'آل سعود' والصهاينة: سنمرغ أنفكم بالتراب

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية عن العميد قرباني قوله، "علينا ألا نخشى الاستكبار، والشعب الإيراني وجبهة المقاومة اليوم في ذروة الاقتدار".

واعتبر قرباني أن "جبهة المقاومة والحرس الثوري والشعب الإيراني هم اليوم ملائكة الإنقاذ للمظلومين في العالم".



وأشار إلى أن "العدو" يشن "حربا اقتصادية" ضد بلاده، وأضاف في هذا السياق: "الشعب الإيراني اليوم يجب أن يفرض هزيمة نكراء على الأعداء في الحرب الاقتصادية ومن المؤكد أننا سنمرغ أنف الاستكبار وترامب وآل سعود والصهاينة بالتراب في هذا المجال".

ولفت مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني، إلى إن "الاستكبار العالمي يسعى اليوم للقضاء على الإسلام والثورة الإسلامية".