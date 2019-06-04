ترامب يسعى للتقرّب من مرشّحين لخلافة ماي خلال زيارته لبريطانيا ويرفض لقاء كوربن

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الأميركي دونالد ترامب

سعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء إلى التقرّب من مرشّحين لخلافة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي خلال زيارة دولة يجريها للملكة المتحدة، وقد اتّصل ببوريس جونسون واتفق مع أحد منافسيه الرئيسيين على إجراء محادثات، بحسب مصادر سياسية بريطانية.

وأجرى الرئيس الأميركي محادثة هاتفية لمدة 20 دقيقة مع وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون الذي كان سيّد البيت الأبيض قد أكد أنه سيكون رئيس حكومة "ممتازا"، بحسب ما أفاد مصدر مقرّب من رئيس بلدية لندن السابق لوكالة فرانس برس.

وقال المصدر إن المحادثة كانت "ودية وبناءة" مؤكدا أن جونسون اعتذر عن قبول عرض قدّمه الرئيس الأميركي لعقد لقاء ثنائي معه.

وقال المصدر إن الاجتماع كان ليتعارض مع أولى جلسات نقاش مرشّحي حزب المحافظين الطامحين لخلافة ماي المقررة مساء الثلاثاء.

وكانت ماي قد أعلنت استقالتها الشهر الماضي بعد فشلها في إقرار خطّتها لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مجلس العموم، ما أجبرها على إرجاء موعد دخول بريكست حيّز التنفيذ مرّتين. وبات من المقرر ان يدخل بريكست حيّز التنفيذ في 31 تشرين الأول/أكتوبر.

وتتخلى ماي رسميا الجمعة عن رئاسة حزب المحافظين، وقد أعلن نحو عشرة مرشّحين نيّتهم الدخول في منافسة لخلافتها يتوقّع أن تستمر حتى أواسط تموز/يوليو.

وقال مصدر مقرّب من وزير البيئة مايكل غوف إن عضوا في فريق ترامب طلب عقد لقاء معه الثلاثاء.

وتابع المصدر "لقد وافق. لكن أي موعد لم يحدد بعد".

ولم يصدر البيت الأبيض أي تأكيد للقاء أو للمحادثة الهاتفية مع جونسون.

لكن ترامب أعلن في مؤتمر صحافي أنه رفض طلب زعيم المعارضة العمالية البريطانية جيريمي كوربن عقد لقاء معه، نافيا قيام تظاهرات حاشدة ضدّه ومنتقدا كوربن الذي دعا لاحتجاجات ضد زيارة الرئيس الأميركي لبريطانيا.

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ويأتي ذلك بعد استقبال ماي وزوجها فيليب الرئيس الأميركي وزوجته ميلانيا في مقر رئاسة الحكومة البريطانية في داونينغ ستريت لإجراء محادثات في اليوم الثاني من زيارة دولة يجريها ترامب إلى بريطانيا.

ووجه ترامب مرارا انتقادات للاستراتيجية التي اعتمدتها ماي في ملف بريكست، وقد حضّ قبيل زيارته رئيس الوزراء المقبل على جعل الخروج من دون اتفاق خيارا مطروحا.

وأعلنت 13 شخصية بريطانية خوض السباق لخلافتها لكن مساعد وزير بريكست جيمس كليفرلي أعلن الثلاثاء انسحابه لعدم نيله التأييد الكافي من زملائه.

وستتم غربلة المرشّحين نهاية الأسبوع المقبل ليتنافس بعدها اثنان على رئاسة حزب المحافظين في سباق سيحسم في اقتراع يختار فيه نحو مئة ألف عضو في الحزب رئيسا جديدا للمحافظين.

وسيتولى الرئيس الجديد لحزب المحافظين تلقائيا رئاسة الحكومة من دون الحاجة لإجراء انتخابات.

ويشكل ملف بريكست نقطة الفصل في السباق الذي يتصدّره غوف وجونسون اللذين كانا من أبرز دعاة الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2016.

ويقول جونسون الذي استقال من حكومة ماي بسبب استراتيجيتها إنه مستعد للخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

وتشير تقارير إلى انفتاح غوف على إرجاء جديد لبريكست لتفادي التداعيات السلبية لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي من دون اتفاق.