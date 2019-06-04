شكرا لقرائتكم خامنئي: عرض ترمب التفاوض مع الإيرانيين لن يخدعنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، الثلاثاء، إن أميركا لن تتمكن من حرمان طهران من قدراتها الصاروخية، مشيراً إلى أن عرض الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، التفاوض مع الزعماء الإيرانيين الحاليين "لن يخدع طهران".

خامنئي شدد على أن السياسات الأميركية في العراق وسوريا ولبنان باءت بالفشل.

وأضاف في كلمة بثها التلفزيون الرسمي: "الرئيس الأميركي قال في الآونة الأخيرة إن إيران يمكنها تحقيق التنمية في ظل زعمائها

الحاليين. هذا يعني أنهم لا يسعون لتغيير النظام.. لكن هذه الحيلة السياسية لن تخدع المسؤولين الإيرانيين والشعب الإيراني".

Advertisements

ومضى يقول متحدثاً في مراسم إحياء ذكرى مرور 30 عاماً على وفاة آية الله روح الله الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية

"أميركا لن تتمكن من حرمان طهران من قدراتها الصاروخية".

وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قد ألمح الأحد الماضي إلى أن الولايات المتحدة مستعدة للحوار مع إيران "دون شروط مسبقة" بشأن برنامجها النووي، لكنها تريد منها أن تتصرف "كدولة طبيعية" أولا.

وتصاعدت حدة التوتر بين الجانبين خلال الأسابيع الماضية بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق بين إيران والقوى العالمية للحد من برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات.

وأعادت واشنطن فرض العقوبات على إيران العام الماضي، وشددتها في بداية الشهر الماضي، حيث أمرت كل الدول بالتوقف عن شراء النفط الإيراني. كما ألمحت إلى مواجهة عسكرية فأرسلت قوات إضافية إلى المنطقة للتصدي لما وصفته بتهديدات إيرانية.