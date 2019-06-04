عشرات آلاف الأشخاص تظاهرن ضد العنف الذكوري ولتشريع الإجهاض في الأرجنتين

تظاهر عشرات آلاف الأشخاص في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، تحت شعار "نحب أنفسنا حرات وعلى قيد الحياة"، احتجاجًا على الجرائم الذكورية الطابع ومن أجل تشريع الإجهاض.
وتنظِّم هذه التظاهرة سنويًّا في الثالث من حزيران منذ العام 2015، جمعيات نسائية للتنديد بالعنف الذكوري.
ورفعت الكثير من النساء في التظاهرات وشاحًا باللونَين الليلكي والأخضر اللذين يرمزان إلى التجمعات النسائية وتلك المطالبة بتشريع الإجهاض.
مع الإشارة إلى أنّ الأرجنتينيين ينقسمون حول قضية الإجهاض في بلد للكنيسة الكاثوليكية فيه نفوذ واسع. وفي العام 2018، أقرّ النواب الأرجنتينيون نصًّا يشرّع الإجهاض، إلّا أنّ مجلس الشيوخ رفضه.
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