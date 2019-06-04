العدل الروسية طلبت من سلطات سويسرا إلغاء قرارات تحكيم بشأن مطالبات شركات أوكرانية

قدمت ​وزارة العدل​ الروسية إلى المحكمة العليا في ​سويسرا​ طلبا لإلغاء قرارات تحكيم بشأن مطالبات "أوكرانافتا" و"ستابيل" وغيرهما من الشركات الأوكرانية.

وأوضحت الوزارة أنه "قدمت ​روسيا​ إلى المحكمة العليا في سويسرا طلبات لإلغاء قرارات التحكيم المقدمة بشأن مطالبات شركات (أوكرانافتا) وغيرها، المحكمة أكدت استلام الطلبات في 31 أيار".

ولفتت الى أنه "قد قدمت روسيا حججا تثبت عدم شرعية القرارات الصادرة عن المحاكم، على وجه الخصوص، وأشار الجانب الروسي إلى أن المحكمين أصدروا قرارات لصالح المدعين، دون إثبات أن شبه جزيرة القرم هي منطقة ذات سيادة روسية"، مشيرةً الى أنه "بالإضافة إلى ذلك، أظهرت مطالبات المدعين أن استثماراتهم، حصلوا عليها بطريقة غير قانونية، وبالتالي، لا يمكن الاعتراف بقرار التحكيم".