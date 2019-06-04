أوضحت عائلة الشاب جوني خضر خليل من المصيطبة ومن سكان الأشرفية، في بيان، أنّ "الصورة الّتي يتمّ تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي وبعض المحطات التلفزيونيّة للشهيد في قوى الأمن الداخلي الرقيب جوني ناجي خليل من بلدة العيشية، هي صورة ولدهم الّذي يحمل الإسم ذاته".
وطلبت من الإعلام "توخّي الدقة والحذر قبل نشر الأخبار والصور المغالطة، لما لديها من تأثير نفسي وسلبي على الشاب وعائلته".
كانت هذه تفاصيل خبر عائلة جوني خضر خليل: الصورة المتداولة على أنها للشهيد جوني ناجي خليل هي صورة ولدنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.