عائلة جوني خضر خليل: الصورة المتداولة على أنها للشهيد جوني ناجي خليل هي صورة ولدنا

أوضحت عائلة الشاب جوني خضر خليل من ​المصيطبة​ ومن سكان ​الأشرفية​، في بيان، أنّ "الصورة الّتي يتمّ تداولها على ​مواقع التواصل الإجتماعي​ وبعض المحطات التلفزيونيّة للشهيد في ​قوى الأمن الداخلي​ الرقيب جوني ناجي خليل من ​بلدة العيشية​، هي صورة ولدهم الّذي يحمل الإسم ذاته".

وطلبت من الإعلام "توخّي الدقة والحذر قبل نشر الأخبار والصور المغالطة، لما لديها من تأثير نفسي وسلبي على الشاب وعائلته".