معوض: لوقف التراشق المسيء لهيبة الدولة ولنحافظ على روح المسؤولية

دعا رئيس "حركة الإستقلال" النائب ميشال معوض، الجميع إلى "الهدوء ووقف التراشق المسيء لهيبة الدولة ومؤسساتها. لنحافظ على روح المسؤولية في هذا الظرف ولندعم الجيش والقوى الأمنية للاستمرار في مكافحة الإرهاب وحماية لبنان".
ودعا أيضًا، في تعليق علىة مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "نركّز على التضامن والإصلاحات المطلوبة لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية، عوض التلهّي بالمهاترات السياسيّة".
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