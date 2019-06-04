معوض: لوقف التراشق المسيء لهيبة الدولة ولنحافظ على روح المسؤولية

دعا رئيس "حركة الإستقلال" النائب ​ميشال معوض​، الجميع إلى "الهدوء ووقف التراشق المسيء لهيبة ​الدولة​ ومؤسساتها. لنحافظ على روح المسؤولية في هذا الظرف ولندعم الجيش و​القوى الأمنية​ للاستمرار في ​مكافحة الإرهاب​ وحماية ​لبنان​".

ودعا أيضًا، في تعليق علىة مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "نركّز على التضامن والإصلاحات المطلوبة لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية، عوض التلهّي بالمهاترات السياسيّة".