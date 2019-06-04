النشرة: اخماد حريق في تعمير حارة صيدا

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا ان عناصر سرية اطفاء صيدا اخمدوا حريق "تبلو" كهرباء و"كومبرسير" الهواء، وبعض العدد داخل محل عيد للدواليب قرب محطة سليم في تعمير ​حارة صيدا​ لصاحبه توفيق زيدان، والاضرار مادية فقط.

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