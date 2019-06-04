المرابطون: للإلتفاف حول جميع المؤسسات الامنية وعلى رأسها جيشنا الوطني

استنكرت "حركة الناصريين المستقلين – المرابطون" بأشد العبارات ما تعرضت له بعض المراكز الامنية في مدينة طرابلس من اعتداء ارهابي جبان ليلة عيد الفطر السعيد واستشهاد ضابط وبعض العسكريين".
وفي بيان لها، دعت الحركة "جميع المواطنين الى الالتفاف حول جميع المؤسسات الامنية وعلى رأسها جيشنا الوطني الباسل هذه المؤسسات التي حمت لبنان وشعبه من خطر الارهاب طيلة السنوات الماضية وما زالت ".
أشارت الى "أننا نتوجه بتعازينا الحارة الى قيادة الجيش والاجهزة الامنية الاخرى وذوي الشهداء الابطال مذكرين السلطة اللبنانية ان يبعدوا هذه الاجهزة الامنية عن سجالاتهم السياسية ويقدموا كل مايلزم من دعم مادي ومعنوي لتستمر برسالتها الخالدة في حماية الوطن والمواطن".
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