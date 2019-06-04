المرابطون: للإلتفاف حول جميع المؤسسات الامنية وعلى رأسها جيشنا الوطني

استنكرت "حركة الناصريين المستقلين – ​المرابطون​" بأشد العبارات ما تعرضت له بعض المراكز الامنية في ​مدينة طرابلس​ من اعتداء ارهابي جبان ليلة ​عيد الفطر​ السعيد واستشهاد ضابط وبعض العسكريين".

وفي بيان لها، دعت الحركة "جميع المواطنين الى الالتفاف حول جميع المؤسسات الامنية وعلى رأسها جيشنا الوطني الباسل هذه المؤسسات التي حمت ​لبنان​ وشعبه من خطر ​الارهاب​ طيلة السنوات الماضية وما زالت ".

أشارت الى "أننا نتوجه بتعازينا الحارة الى ​قيادة الجيش​ و​الاجهزة الامنية​ الاخرى وذوي الشهداء الابطال مذكرين السلطة اللبنانية ان يبعدوا هذه الاجهزة الامنية عن سجالاتهم السياسية ويقدموا كل مايلزم من دعم مادي ومعنوي لتستمر برسالتها الخالدة في حماية الوطن والمواطن".