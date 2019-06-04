لفتت رئيسة "الكتلة الشعبية" ​ميريام سكاف​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّنا نهنئ ونعزّي، عيد ملّون بدماء شهداء الوطن من جيش وقوى أمن داخلي. هم استشهدوا لتبقى ​طرابلس​ مدينة آمنة، ويعيّد أولادها بلا خطر. كل عيد ووطنا بَعيد عن ​الإرهاب​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سكاف: "هني راحوا لتبقى طرابلس مدينة آمنة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.