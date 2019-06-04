الدفاع المدني: إنقاذ عامل سوري من داخل بئر في كلش وإخماد عدد من الحرائق

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أنقذوا عاملًا سوري الجنسية، أُصيب بالإغماء خلال قيامه بطلاء جدران بئر للمياه في كلش/ عنايا- جبيل، بالمواد العازلة، فأُصيب بدوار نتيجة تنشّقه الروائح الصادرة عنها، ما أدّى إلى تعرّضه للإغماء".

وبيّنت أنّ "العناصر عملوا على سحبه باستعمال حبال الإنقاذ والسلالم، فيما تم ّنقله بواسطة جهات أُخرى إلى المستشفى لتلقّي العلاج اللازم".

ولفتت إلى أنّ "عناصر أخمدوا أيضًا حريقًا شبّ في أعشاب يابسة وأكوام من ​النفايات​ وامتدّ ليطال حقلًا من ​القمح​ في ​النبطية الفوقا​، وحريقًا شبّ في أعشاب يابسة في تلال بدنايل- ​بعلبك​، بالإضافة إلى حريق شبّ داخل شقة تقع في الطبقة الثالثة من احد المباني السكنية في رعشين- ​كسروان​".