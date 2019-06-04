بهية الحريري: للإلتفاف حول مؤسساتنا الأمنية والعسكرية لمواجهة استهدافات جريمة طرابلس

عبّرت رئيسة "كتلة المستقبل" النائبة ​بهية الحريري​، عن استنكارها "الجريمة ​الإرهاب​ية الّتي استهدفت الجيش ال​لبنان​ي و​قوى الأمن الداخلي​ في مدينة ​طرابلس​"، معربةً عن "التضامن الكامل مع قيادتي ​الجيش اللبناني​ وقوى الأمن ومع عوائل الشهداء ومع أهلنا في طرابلس".

ولفت في بيان، إلى أنّ "في الوقت الّذي كان اللبنانيون يستعدّون لاستقبال ​عيد الفطر​ المبارك، أبت يد الإرهاب المجرمة إلّا أن تخطف بهجة العيد من أهلنا في طرابلس الغالية، وتمتدّ إلى مؤسّساتنا الأمنية والعسكرية الساهرة على استقرار هذا الوطن بوجه كلّ الأخطار الّتي تحدق به".

وشدّدت الحريري على "أنّنا نعتبر أنّ استهداف جيشنا وقوانا الأمنية وأهلنا في طرابلس، هو استهداف لكلّ لبنان ومحاولة للنيل من إرادة جميع اللبنانيين بالاستقرار ومسيرة بناء الدولة والمؤسسات"، مركّزةً على "أنّنا مدعوّون لمواجهة هذه الجريمة النكراء واستهدافاتها، بالوحدة والتضامن الوطني والالتفاف حول مؤسساتنا الأمنية والعسكرية لقطع الطريق على كلّ من يريد ويحاول إعادة عقارب الزمن الى الوراء".

وبيّنت "أنّنا إذ نعبّر عن أقصى درجات التضامن مع أهلنا في طرابلس الحبيبة والدعم لمؤسستي الجيش وقوى الداخلي، نتقدّم من قيادتيهما ومن عوائل الشهداء بأسمى آيات التعزية، متمنّين للعسكريين الجرحى الشفاء العاجل".