نديم الجميل هنأ بعيد الفطر: نسأل الله أن يحمي القوى الأمنية والجيش من الإرهاب

لفت عضو "حزب الكتائب اللبنانية" النائب ​نديم الجميل​، إلى "أنّنا نتمنّى مع حلول ​عيد الفطر​ المبارك، أن يعيده الله على اللبنانيين جميعًا في أجواء من الطمأنينة والأمن".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على "أنّنا نسأل الله أيضًا أن يحمي ​القوى الأمنية​ و​الجيش اللبناني​ من ​الإرهاب​ بعد أحداث ​طرابلس​ المؤلمة، الله يرحم الشهداء".