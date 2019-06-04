لفت عضو "حزب الكتائب اللبنانية" النائب نديم الجميل، إلى "أنّنا نتمنّى مع حلول عيد الفطر المبارك، أن يعيده الله على اللبنانيين جميعًا في أجواء من الطمأنينة والأمن".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على "أنّنا نسأل الله أيضًا أن يحمي القوى الأمنية والجيش اللبناني من الإرهاب بعد أحداث طرابلس المؤلمة، الله يرحم الشهداء".
كانت هذه تفاصيل خبر نديم الجميل هنأ بعيد الفطر: نسأل الله أن يحمي القوى الأمنية والجيش من الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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