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نقل جثة مواطنة مصابة بطلق ناري من سلاح صيد في الجديدة البقاعية إلى المستشفى

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نُقلت جثة المواطنة "ز. د." مواليد عام 1995، من بلدة الجديدة في ​البقاع​ الشمالي إلى "مستشفى ​الهرمل​ الحكومي"، حيث جرت معاينتها من قِبل الطبيب الشرعي، وتبيّن انّها مصابة بطلق ناري من سلاح صيد.

وتولّت ​قوى الأمن الداخلي​ التحقيق بالحادث، وتمّ تسليم الجثة إلى ذويها بأمر من المحامي العام في البقاع القاضي منيف بركات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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