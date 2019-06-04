نقل جثة مواطنة مصابة بطلق ناري من سلاح صيد في الجديدة البقاعية إلى المستشفى

نُقلت جثة المواطنة "ز. د." مواليد عام 1995، من بلدة الجديدة في ​البقاع​ الشمالي إلى "مستشفى ​الهرمل​ الحكومي"، حيث جرت معاينتها من قِبل الطبيب الشرعي، وتبيّن انّها مصابة بطلق ناري من سلاح صيد.

وتولّت ​قوى الأمن الداخلي​ التحقيق بالحادث، وتمّ تسليم الجثة إلى ذويها بأمر من المحامي العام في البقاع القاضي منيف بركات.