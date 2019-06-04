فريد الخازن: ‏الإرهاب مدان ويجب استئصاله بوحدتنا الوطنية وتضامن القوى السياسية

ركّز النائب ​فريد هيكل الخازن​، على أنّ "‏مرّة جديدة، يدفع الجيش ال​لبنان​ي و​القوى الأمنية​ ثمن حماية لبنان وسلمه الأهلي". وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "​الإرهاب​ مُدان ويجب استئصاله بوحدتنا الوطنية وتضامن كلّ القوى السياسية".

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