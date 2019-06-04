طالوزيان: قدر الأسلاك العسكرية تقديم القرابين على مذبح الوطن عند كل استحقاق

ندّد النائب ​جان طالوزيان​ بـ"الإعتداء الإرهابي الّذي ضرب مجدّدًا عاصمة ​الشمال​ ​طرابلس​، وتصدّت له كالعادة أجساد شهدائنا الأبطال في الجيش ال​لبنان​ي و​قوى الأمن الداخلي​. هذه الأسلاك العسكرية الّتي يبقى قدرها تقديم القرابين على مذبح الوطن عند كلّ استحقاق، والتضحيات الجسام للذود عن كلّ بقعة من أرض لبنان وكلّ فرد من أفراد شعبه".

وتقدّم في بيان، بأحرّ التعازي القلبية لعائلات شهداء الأمس، ولقيادتي الجيش وقوى الأمن الداخلي، متمنيًا على السلطة السياسية أن "تكون استذكرت من جرّاء هذا الحادث، حجم التضحيات الّتي قدّمها ويقدّمها الجيش والأسلاك العسكرية كافّة".

يكتنمل اكتمال، الإجراءات،وإبلاغه التوقيت، استعداد للذهاب