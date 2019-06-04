ترمب وماي: لن نسمح بإيران نووية

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نصر المجالي: في اليوم الثاني لزيارته الرسمية، خاض الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم الثلاثاء، معترك السياسة بعيدا عن البروتوكولات، بمحادثات جادة مع رئيسة الحكومة البريطانية حول ملفات مهمة وخصوصا الخلافية منها، معلنا خلالها أن بلاده وبريطانيا تسعيان للتأكد من عدم تطوير إيران لأسلحة نووية.

وجاءت تصريحات ترمب خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده بصحبة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بعد لقاء بينهما امتد لمدة ساعة خلال زيارته الحالية.

وأثنى ترمب على ماي زعيمة المحافظين البريطانيين، وقال إنه لم يقابل زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربين على الرغم من طلب الأخير لأنه يعتبره "قوة سلبية".

وترافق ترمب خلال زيارته لبريطانيا زوجته ميلانيا وابنته إيفانكا وأعضاء بالإدارة الأميركية بينهم مستشار الأمن القومي جون بولتون ووزير الخزانة ستيفن منوتشين.

وفي المؤتمر الصحفي، وعد الرئيس الأميركي بـ "صفقة تجارية هائلة" بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. كما تعهد بأن تكون الروابط بين البلدين "أكبر تحالف عرفه العالم على الإطلاق".

تريليون دولار

وأشار ترمب إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا لديهما أكثر من 1 تريليون دولار من الاستثمارات في اقتصاديات بعضنا البعض، وأكد: "ومع استعداد المملكة المتحدة للخروج من الاتحاد الأوروبي، تلتزم الولايات المتحدة بصفقة تجارية هائلة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة".

وقال: "هناك إمكانات هائلة في هذه الصفقة التجارية ، وأقول على الأرجح مرتين أو حتى ثلاثة أضعاف ما نقوم به الآن."

وتابع ترمب قائلا بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "سيحدث على الأرجح ، ويجب أن يحدث"، إن ترك الاتحاد الأوروبي "سيكون أمرًا جيدًا لهذه الدولة (بريطانيا)".

وكشف أيضًا أنه سيكون هناك "اتفاق" بين لندن وواشنطن في شأن شركة Huawei، بعد أن حذر المملكة المتحدة من منح الصينيين الوصول إلى شبكة الجيل الخامس 5G في بريطانيا.

كما شكر الرئيس الأميركي، الملكة ورئيسة الوزراء على الترحيب به والسيدة الأولى في بريطانيا في زيارة الدولة – وهي الثالثة من نوعها لرئيس أميركي – ووصف الملكة بأنها "امرأة رائعة"، كما قال إن السيدة ماي "محترفة هائلة".

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يوم النصر

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية رحبت بالرئيس الأميركي وبزيارته التي تتزامن مع تكريم أولئك الذين ضحوا بأرواحهم في يوم النصر عام 1944 وأشادت بـ "وحدة" الولايات المتحدة وبريطانيا قائلة إن الرابطة "ستستمر طوال الـ 75 عامًا التالية، وما بعدها".

وشكرت ماي، الرئيس الأميركي على دعمه للموقف البريطاني في قضية تسمم الجاسوس المزدوج سكريبال في سالزبوري العام الماضي بطرد الدبلوماسيين الروس في أعقاب ذلك.

وقالت: "'كما هو الحال مع أسلافنا عندما واجهنا تهديدات لأمن مواطنينا وحلفائنا ، وقفنا معًا وأثبتنا تعاوننا".

ونوهت رئيسة الحكومة إلى أنه "عندما استخدمت روسيا عميلًا للأعصاب القاتلة في شوارع بلدنا، إلى جانب عمليات الطرد البريطانية ، قام الرئيس بطرد 60 من ضباط المخابرات الروسية ، وهو أكبر مساهمة في استجابة عالمية لم يسبق لها مثيل".

قضايا خلافية

وقالت ماي إنها تحدثت دائمًا "علنًا" مع السيد ترمب حول القضايا التي يختلفون بشأنها ، كما فعل الرئيس معها. وأضافت: "لقد اعتقدت دائمًا أن التعاون والحل الوسط هما أساس التحالفات القوية، وليس هناك ما هو حقيقي أكثر من العلاقة الخاصة".

وقالت إنها بحثت مع الرئيس الأميركي قضايا مثل إيران ومعالجة تغير المناخ والصين. منوهة إلى أنهما مدركان "الأهمية الاقتصادية للصين وأنه لا يمكننا تجاهل العمل الذي يهدد مصالحنا أو قيمنا المشتركة".

وإلى ذلك، فإنه خلال زيارته لمقر 10 داونينغ ستريت، شاهد ترمب وزوجته النسخة الأصلية لـ(إعلان ساسكس) - وهو نسخة نادرة من إعلان الاستقلال الأميركي، وهي مكتوبة على جلد غنم ويعود تاريخه الى سبعينيات القرن التاسع عشر.

وبعد ذلك التقى فيليب وميلانيا أطفالا بريطانيين وأميركيين في حفل في حديقة مقر رئاسة الحكومة 10 داونينغ ستريت.