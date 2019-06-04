العيون تعيش أجواء استئنائية في مهرجان المديح 

عاشت مدينة العيون، ثالث أسابيع رمضان، على إيقاع النسخة السابعة لمهرجان المديح النبوي الشريف، المنظم من طرف رابطة الموسيقيين الحسانيين في العيون.

وينظم المهرجان تحت شعار “نفحات إفريقية في مديح خير البرية”.

وعرف المهرجان مشاركة مجموعة من المداحين في الأقاليم الجنوبية للمملكة، عبر تقديم قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم.

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وشهدت أنشطة مهرجان المديح مجموعة من اللوحات الفلكلورية، التي تستحضر الثقافة الشعبية الحسانية في شق المديح.

وأبرز المدير الجهوي لوزارة الثقافة والاتصال بالعيون الساقية الحمراء، لحسن الشرفي، أن هذا المهرجان يهدف إلى المساهمة في صيانة التراث الثقافي الحساني، وتشجيع الكفاءات المحلية على الحفاظ على الموروث الثقافي الصحراوي، وإبراز الخصوصيات الثقافية في إطار التنوع الثقافي، الذي تتميز به المملكة المغربية، بالإضافة إلى تعزيز التواصل بين المداحين على المستوى المحلي والجهوي والوطني والدولي.

ويندرج هذا المهرجان في إطار استراتيجية الرابطة الرامية إلى ترسيخ الموروث الثقافي الحساني الأصيل.