وزارة التعليم تكشف موعد انطلاق الموسم الدراسي المقبل

أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، اليوم الثلاثاء، المقرر الوزاري الخاص بتنظيم الموسم الدراسي المقبل.

المقرر الجديد، الذي أعلن، اليوم، تقول الوزارة إنه يهدف إلى برمجة مختلف المحطات، والعمليات، والأنشطة المتعلقة بالسنة الدراسية المقبلة بالأسلاك التعليمية الثلاث، مع مواعد إنجازها، وتواريخ إجراء المراقبة المستمرة والامتحانات الإشهادية، وكذا المباريات، وامتحانات الكفاءة المهنية.

وينطلق الموسم المدرسي 2019-2020 يوم الثلاثاء 03 شتنبر 2019، تحت شعار “من أجل مدرسة مواطنة دامجة”، وهو اليوم نفسه، الذي سيلتحق فيه أطر وموظفو الإدارة التربوية، وهيآت التفتيش والأطر المكلفة بتسيير المصالح المادية والمالية، وهيأة التوجيه، والتخطيط التربوي، وهيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، والأطر الإدارية المشتركة، بجميع درجاتهم بمقرات عملهم.

كما حددت الوزارة، يوم الأربعاء 04 شتنبر 2019، موعدا لالتحاق أطر هيأة التدريس بمقرات عملهم، وتوقيع محاضر الالتحاق بالعمل، على أن تنطلق الدراسة بشكل فعلي، يوم الخميس 05 شتنبر2019، بالنسبة إلى السلك الابتدائي، والثانوي الإعدادي، والثانوي التأهيلي، وبأقسام تحضير شهادة التقني العالي.

أما بخصوص مقتضيات المقرر الدراسي، وتواريخ المراقبة المستمرة، والامتحانات، وكذا تواريخ امتحانات الكفاءة المهنية، والتربوية، ولوائح العطل المدرسية، فقد نشرت الوزارة تفاصيلها على بوابتها الإلكترونية.