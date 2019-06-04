لاعب مغربي يمضي العيد في جزر المالديف

احتفل لاعب كرة القدم المغربي، عزيز بوحدوز، اليوم الثلاثاء، بعيد الفطر، رفقة أسرته في جزر المالديف.

ونشر بوحدوز على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” صورة باللباس المغربي التقليدي، وهو يحمل بين ذراعيه طفلته الرضيعة، في الشاطئ في جزر المالديف.

وهنأ بوحدوز، جمهوره بحلول العيد عبر تعليقه على الصورة، وقال: “عيد مبارك”.

ويحاول بحدوز، عبر منشوراته، مشاركة الجمهور تفاصيل حياة الأبوة، التي يعيشها، إذ ينشر صوره مع ابنته دائما، مع الحرص على إخفاء ملامح وجهها، علما أنها ولدت قبل حوالي سنة تقريبا.