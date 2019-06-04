فضيحة..دفاع المطالبات بالحق المدني يستمر في الاستفزاز ويتهم دفاع بوعشرين بالخيانة

انطلقت، قبل لحظات، جلسة أخرى من محاكمة الصحفي توفيق بوعشرين، مؤسس “اليوم 24″، ويومية “أخبار اليوم”، في مرحلتها الإستئنافية.

وهدد النقيب محمد زيان، عن دفاع بوعشرين، باللجوء إلى القضاء الدولي، في حالة عدم رفع الاعتقال التعسفي عن بوعشرين.

وأضاف زيان، خلال مرافعته، اليوم الثلاثاء، إلى أن دفاع بوعشرين لجأ إلى الأمم المتحدة لأن القضاء المغربي والنيابة العامة مصرون على إعتقال بوعشرين بشكل تعسفي.

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وتابع زيان حديثه، قائلا: “إن هذه النقطة أصبحت متجاوزة، إذ تم تقديم جميع الأدلة لهيأة المحكمة والتي تبين بأن بوعشرين معتقل تعسفيا”.

هذا، ولم تسلم جلسة اليوم من مناوشات بين دفاع المطالبات بالحق المدني، ودفاع بوعشرين، خاصة عندما إلتمس دفاع بوعشرين من هيأة المحكمة بأن تسجل التشويش الذي يمارسه دفاع المشتكيات المفترضات على دفاع بوعشرين، وذلك من خلال مقاطعاتهم بشكل متكرر ومستفز لمرافعة النقيب زيان، الأمر الذي أغضب الطرف الآخر، الذي اتهم دفاع بوعشرين بالكذب والخيانة، ما دفع زيان القول بأن “معرفة الخائن الحقيقي هي مسألة وقت؛ فالخائن اليوم سيصبح وطنيا مستقبلا، والوطني اليوم سيصبح خائنا”.

وأمام هذا الغليان، اضطر لحسن الطلفي إلى رفع الجلسة لدقائق، وبينما يهم توفيق بوعشرين الخروج من القاعة ردد مبتسما في وجه زيان: “في الماضي، من بايع إبن عرفة أصبحوا وطنيين، ثم أصبحوا خونة”. ورد عليه زيان، قائلا :”ومن بعد ذلك أصبحوا وطنيين”.