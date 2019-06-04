أبطال فيديو الاغتسال في الحافلة يودعون في السجن.. وتحديد أولى جلسات المحاكمة

كشفت مصادر أمنية، أن بطلا فيديو الاغتسال في الحافلة في أكادير، لازالا رهن الاعتقال، وتم تحديد جلسة مثولهما أمام المحكمة.

وأوضحت ذات المصادر لـ”اليوم 24″ اليوم الثلاثاء، أن المتابعة على خلفية الفيديو الذي أثار جدلا راسعا على شبكة التواصل الاجتماعي، قادت الأمن لاعتقال ثلاثة أشخاص، بعدما أكدت شركة النقل في أكادير على أن الواقعة سبق أن قام بها المتابعون في فيديو سابق على متن حافلاتها.

وأضاف المصدر ذاته، أن الموقوفين الثلاثة على خلفية فيديو الاغتسال في حافلات أكادير، تم نقلهم إلى سجن آيت ملول، وتم تحديد يوم 10 يونيو لأول جلسة لهم أمام المحكمة.

وكانت النيابة العامة قد أعطت تعليمات الأسبوع الماضي بتوقيف الشابين، بسبب الإخلال العلني بالحياء العام، والذي تمثل في فعل الاستحمام في حافلة للنقل العمومي، حسب ما وثقه الفيديو.

المقطع الذي رأى فيه الكثيرون إخلالا بالحياء العام، خلف انتقادات شديدة اللهجة للشابين، ما دفعهما للخروج والتوضيح بأنهما كانا يقصدان تمثيل مشهد كوميدي من أجل فيلم قصير.