طاقم “الماضي لا يموت” يحتفل رفقة عمور بنجاح المسلسل – فيديو

احتفل طاقم فيلم “الماضي لا يموت”، ليلة أمس الاثنين، بنجاح المسلسل في رمضان الحالي، رفقة الفنان حاتم عمور.

وشارك الفنان رشيد الوالي، مقطع فيديو من الاحتفال، يغني فيه الطاقم الأغنية الترويجية للمسلسل “إلى راح الغالي” رفقة صاحبها حاتم عمور.

وأفطر طاقم الفيلم في بيت المنتج أحمد البلغيتي، حيث عمت أجواء الفرح.

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وحقق مسلسل “الماضي لا يموت”، الذي يعرض على القناة الأولى، شهر رمضان الحالي، نجاحا بارزا، جعل الجمهور ينوه به، ويتحدث عن أحداثه وتفاصيله في مواقع التواصل الاجتماعي.

ويحكي المسلسل قصة عائلة سعد الغالي، المحامي الشهير، الذي عاش حياة عادية رفقة أسرته، قبل أن تنقلب رأسا على عقب، بسبب أحداث لها علاقة بالماضي، فيحاول الحفاظ على أسرته من التفكك وسط توتر كبير.

ويشارك في المسلسل ممثلون بارزون، منهم رشيد الوالي، وأمين الناجي، وفاطمة خير، وسعيد آيت باجا، وسارة بيرلس، ونسرين الراضي، وعمر لطفي، وعزيز داداس، وغيرهم، تحت إشراف المخرج هشام الجباري.