تنفيذا لتعليمات الملك.. الحكومة تصادق على مرسومين يهمان المجال العسكري- التفاصيل

في اجتماعها الأسبوعي الذي انعقد صباح اليوم الثلاثاء بدل الخميس، بسبب عطلة العيد، صادقت الحكومة على مرسومين يهمان المجال العسكري.

مشروعي المرسومين الذي تقدم بهما الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، تم إعدادهما تنفيذا لتعليمات الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة.

ويهم النص الأول مشروع مرسوم بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في 15 يناير 1957، الذي يحدد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية، التابعين للقوات المسلحة الملكية.

بينما يهم النص الثاني مشروع مرسوم يغير ويتمم المرسوم الصادر في 2 غشت 1956، والذي يحدد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة، وكذا قواعد الإدارة والمحاسبة المتعلقة بذلك.