ضجة أمينة كرم على “أنستغرام”.. سخرية من تصريحاتها دفعتها إلى شتم الجمهور

لم تتمالك المدونة المغربية، أمينة كرم، نفسها، بعد حملة السخرية، التي شنها ضدها رواد “أنستغرام”، بسبب تصريحاتها، أخيرا، إلى درجة أنها شتمت الجمهور.

ونشرت على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، مقاطع فيديو لتصريح كرم، تقول فيها إن 15 شابا تقدموا لخطبتها، ولم توافق، إضافة إلى أن معجبين بها، يذبحون أضاحي بذكر اسمها، والدعاء لها، وهو ما جعلها محط سخرية واسعة.

وواجهت كرم السخرية بمقطع فيديو، عبرت فيه عن غضبها، بسبب ما تتعرض له، لكنها لم تتمالك نفسها، ووصفت المنتقدين بـ”المكلخين”.

واعتبرت كرم أن ما تحدثت عنه في التصريح المثير للجدل، يعتبر صدقة جارية، لم يفهمها الجمهور، غير أن ردها لم يكن لبقا.

واشتهرت كرم في طفولتها عندما كانت تغني في قناة “طيور الجنة”، قبل أن تصبح ناشطة على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”.