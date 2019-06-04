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مصرع طفلة في حرائق اندلعت قرب القدس

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقيت طفلة (4 سنوات)، مصرعها متأثرة بجراحها الحرجة، التي أصيبت فيها إثر إصابتها في اندلاع حرائق قرب مدينة القدس المحتلة، مساء اليوم، الثلاثاء.

جانب من آثار الحريق 

وفي التفاصيل جاء أن ألسنة اللهب التي انبثقت عن حرائق اندلعت في محيط مدينة القدس، شبت بمركبة علقت بداخلها طفلة قرب حاجز الجب العسكري، شمالي القدس.

التفاصيل فور ورودها...

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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