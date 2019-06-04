ترامب يتودد لـ "خلفاء ماي" خلال زيارته لبريطانيا

سعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، للتقرب من مرشحين لخلافة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي خلال زيارة يجريها للمملكة المتحدة، حيث اتصل ببوريس جونسون واتفق مع أحد منافسيه الرئيسيين على إجراء محادثات.

وبحسب مصادر سياسية بريطانية، فقد أجرى ترامب محادثة هاتفية مع وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون الذي وصفه في وقت سابق بأنه سيكون رئيس حكومة "ممتازا".

بحسب المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن أسمائها، فإن المحادثة كانت "ودية وبناءة"، جونسون اعتذر عن قبول عرض قدّمه الرئيس الأمريكي لعقد لقاء ثنائي معه.

وكانت ماي أعلنت استقالتها الشهر الماضي بعد فشلها في إقرار خطّتها لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مجلس العموم، ما أجبرها على إرجاء موعد دخول بريكست حيّز التنفيذ مرّتين، وبات من المقرر أن يدخل بريكست حيّز التنفيذ في 31 أكتوبر/تشرين الأول.

وتتخلى ماي رسميا الجمعة عن رئاسة حزب المحافظين، وأعلن نحو 10 مرشحين نيتهم الدخول في منافسة لخلافتها يتوقع أن تستمر حتى أواسط يوليو/تموز.

وقال مصدر مقرب من وزير البيئة مايكل غوف إن عضوا في فريق ترامب طلب عقد لقاء معه الثلاثاء، ولم يصدر البيت الأبيض أي تأكيد للقاء أو للمحادثة الهاتفية مع جونسون.

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لكن ترامب أعلن، في مؤتمر صحفي، أنه رفض طلب زعيم المعارضة العمالية البريطانية جيريمي كوربن عقد لقاء معه، نافيا قيام مظاهرات حاشدة ضده، ومنتقدا كوربن الذي دعا لاحتجاجات ضد زيارة الرئيس الأمريكي لبريطانيا.





ويأتي ذلك بعد استقبال ماي وزوجها فيليب الرئيس الأمريكي وزوجته ميلانيا في مقر رئاسة الحكومة البريطانية في داونينغ ستريت لإجراء محادثات في اليوم الثاني من زيارة دولة يجريها ترامب إلى بريطانيا.

ووجه ترامب مرارا انتقادات للاستراتيجية التي اعتمدتها ماي في ملف بريكست، وحضّ قبيل زيارته رئيس الوزراء المقبل على جعل الخروج من دون اتفاق خيارا مطروحا.

وأعلنت 13 شخصية بريطانية خوض السباق لخلافتها، لكن مساعد وزير بريكست جيمس كليفرلي أعلن الثلاثاء انسحابه لعدم نيله التأييد الكافي من زملائه.

وستتم غربلة المرشحين نهاية الأسبوع المقبل ليتنافس بعدها اثنان على رئاسة حزب المحافظين في سباق سيحسم في اقتراع يختار فيه نحو 100 ألف عضو في الحزب رئيسا جديدا للمحافظين.

وسيتولى الرئيس الجديد لحزب المحافظين تلقائيا رئاسة الحكومة من دون الحاجة إلى إجراء انتخابات.

ويشكل ملف بريكست نقطة الفصل في السباق الذي يتصدّره غوف وجونسون اللذين كانا من أبرز دعاة الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2016.