تفجير إرهابي يضرب مركز شرطة في درنة الليبية

تعرضت مدينة درنة، الثلاثاء، لتفجير إرهابي جديد استهدف مركز شرطة بمنطقة الساحل الشرقي، دون أنباء عن وقوع ضحايا.

وقالت وسائل إعلام محلية إن "الانفجار جرى بوضع حقيبة ملغومة قرب سور مدرسة الانتفاضة المجاور لمبنى مركز الشرطة، ولم يسفر عن وقوع ضحايا".

ويعد التفجير هو الثاني بعد تفجير مزدوج وقع الأحد الماضي، واستهدف أحدهما مقر كتيبة سليمان بواللهطي، التي شاركت في القبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

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وفي سياق متصل، تحدثت تقارير إعلامية، عن مقتل الضابط الليبي النقيب عبدالحميد فرج الذرعاني أحد المشاركين في القبض على عشماوي.

والذرعاني، من سكان مدينة المرج الواقعة شرق بنغازي، وقتل خلال اشتباكات بين قوات الجيش الليبي، والمليشيات الإرهابية في محور مطار طرابلس الدولي بمنطقة قصر بن غشير.

وسلم الجيش الليبي الإرهابي هشام عشماوي المطلوب الأول في مصر، وبهاء علي أبوالمعاطي 28 مايو/أيار الماضي.

وفي يونيو/حزيران 2018، أعلن الجيش الوطني الليبي تطهير مدينة درنة بعد عملية استمرت 42 يوما لتحرير المدينة من التنظيمات الإرهابية الموالية للقاعدة منذ عام 2011.

