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إصابة شرطي في عملية طعن بباريس وتحييد المهاجم

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

أحمد هاشم

الثلاثاء 2019/6/4 06:42 مساء بتوقيت أبوظبي

عناصر الشرطة في موقع الهجوم

أصيب شرطي فرنسي بجروح بعد أن هاجمه شخص مسلح بسكين، قبل أن يطلق ضابط آخر النار على المهاجم في الدائرة 15 من العاصمة باريس، وفق إعلام فرنسي. 

وقالت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، إن رجل شرطة أصيب من قبل رجل مسلح بسكين في شارع دي لا كونفينشن في الدائرة الخامسة عشرة بالعاصمة باريس، وفقًا لمصدر في الشرطة.

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وأشارت إلى أن قوات الأمن ذهبت إلى مكان الحادث بعد الإبلاغ عن شخص مسلح بثلاثة سكاكين يتجول في شوارع العاصمة، هاجم الشرطي في حوالي الساعة 13:05 قبل أن يتم تحييده برصاصة من قبل عنصر آخر في الشرطة، ما أسفر عن إصابة منفذ الهجوم في منطقة الذراع.

ولفتت إلى أن رجال الشرطة استبعدوا وجود دوافع إرهابية للهجوم، وأن الرجل معروف لدى أجهزة الشرطة الفرنسية لارتكابه جرائم مرتبطة بقضايا الحق العام (جرائم مجتمعية).

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