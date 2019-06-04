قائد عسكري ليبي: مستمرون في القضاء على الإرهاب

قال اللواء عبدالسلام الحاسي آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية إن قوات الجيش الليبي مستمرة في تنفيذ المهام الموكلة إليها من القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة بلقاسم حفتر.

وشدد الحاسي -في بيان له اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه- على أن هدف العمليات تخليص ليبيا من الشراذم الإرهابية حتى يعود إليها الأمن والاستقرار.

وكان المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أكد، في بيان الثلاثاء، أن القيادي الإخواني خالد المشري رئيس ما يعرف بـ"المجلس الأعلى للدولة" قام بتجنيد الأطفال للقتال مع المليشيات.



وتابع أن "المشري جند 20 طفلا لم يصلوا للسن القانونية للتجنيد وهو الثامنة عشرة، للقتال مع المليشيات مقابل مبالغ مالية من منطقة الحرارات".

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وعلى صعيد متصل، قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي إن "وزارة الخارجية في حكومة الوفاق غير الشرعية طلبت من الخارجية المالطية السماح بعبور رحلات جوية قادمة من مطار صبيحه التركي بدءا من يوم غدا الأربعاء حتى يوم 25 من الشهر نفسه".

ونوه الجيش الليبي بأنه من المرجح أن تكون هذه الرحلات عبارة عن شحنات من الأسلحة والذخائر والمرتزقة القادمة من ليبيا.

وأكد البيان أن الجيش الليبي لا يود أن تصبح مالطا طرفا في صراع داخلي في ليبيا، وهي تعلم أن مصلحتها مع الشعب وقواته المسلحة وليس حكومة الإرهاب التي تقاتل بالتنظيمات والعصابات الإرهابية.

وكان الجيش الليبي قد أطلق 4 أبريل/نيسان الماضي عملية عسكرية لتطهير العاصمة طرابلس من المليشيات الإجرامية والجماعات الإرهابية التي تسيطر عليها.



