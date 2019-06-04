الفن التشكيلي الإسلامي.. لوحة تحكي جمال اللغة العربية في إثيوبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتخصص عيسى تادلي في كتابة فن الخط العربي والأمهري، خاصة أسماء الله الحسنى الـ99، لا يتكلم باللغة العربية، ولكن يجيد القراءة والكتابة بها.

يقول تادلي إن حروف اللغة العربية ملائمة للإبداع بها، لأن شكلها وطبيعتها له علاقة وطيدة مع الفن، ولذا ركزت على الفن التشكيلي الإسلامي وأمضيت حياتي بصحبة هذا الفن، وحاليا لديَّ خبرة أكثر من 13 عاما منذ أن بدأت كمتخصص في هذا الفن.

تادلي يتمنى أن تُعرض أعماله في إثيوبيا أولا، ثم في مختلف سفارات الدول الأجنبية في أديس أبابا، كنوع من التبادل الثقافي، وبعدها إلى خارج إثيوبيا، وهي خطته المستقبلية.