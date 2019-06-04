قطر تقنن إقامة الإرهابيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قطر تصدر قرارين رقم 12 و13 لسنة 2019، بتحديد الفئات التي يمكنها الحصول على حق اللجوء السياسي في أراضيها، في خطوة خبيثة لتقنين إقامة الإرهابيين لديها وإضفاء الشرعية على وجودهم، بينما تحرم شعبها من الجنسية لمجرد ابداء أي رأي معارض.

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