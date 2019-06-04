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رئيس بلدية لندن يصف ترامب بأنه رمز لليمين المتطرف في العالم

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رئيس بلدية لندن صادق خان

قال صادق خان رئيس بلدية لندن اليوم الثلاثاء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رمز لنشطاء اليمين المتطرف على مستوى العالم وذلك في استمرار لصدام طويل بين الرجلين.

وقال خان في مقابلة مع سكاي نيوز "علينا بالتأكيد أن نقول له: أنت تدرك أنك رمز لحركة اليمين المتطرف حول العالم" مشيرا إلى سياسات ترامب إزاء المسلمين والهجرة.

 

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