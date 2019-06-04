باكستان تنفي صحة تقرير يتهمها بانتهاك حقوق الإنسان

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365:

نفى الجيش الباكستاني صحة تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية ” بي بي سي” حول انتهاكات لحقوق الإنسان في باكستان.

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وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن محتوى تقرير هيئة الإذاعة البريطانية الذي نشرته في الثاني من يونيو الجاري بعنوان “الكشف عن الانتهاكات السرية لحقوق الإنسان في باكستان” يحمل تخمينًا بتورط الجيش الباكستاني في انتهاك حقوق الإنسان خلال عمليات مكافحة الإرهاب دون أي دليل.

وأضاف البيان أنه لا يمكن وصف التقرير إلا بحزمة من الأكاذيب وانتهاكاً لأعراف مهنة الصحافة، لأنه منافي تماماً للواقع، ومبني على شائعات، مشيراً إلى أن الإدارة الإعلامية للجيش منحت الإعلام الفرصة للتفاعل مع التطورات الأمنية الجارية في منطقة وزيرستان ولكن فريق هيئة الإذاعة البريطانية لم يستجب، ونشر تقريراً لا يستند على أي مصدر حقيقي، بل تجاهل الموقف الحكومي الرسمي الباكستاني المتاح بشأن حادث التفتيش في منطقة خاركامار القبلية في وزرستان.

وقال بيان الجيش الباكستاني إن كاتب التقرير يفتقر بالتأكيد إلى المعرفة بالبيئة والوضع الميداني بتلك المنطقة وحول سير العمليات الأمنية ضد العناصر الإرهابية، وأن التقرير سيئ النية ومنحازاً وجزءً من أجندة أكبر”.