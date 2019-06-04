قائد عسكري ليبي : البغدادي يظن أن ليبيا المكان الآمن له ولعناصره

قال قائد عسكري في الجيش الليبي، أن معظم المؤشرات الاستخباراتية والصحفية، وما مر به العراق وسوريا تشير إلى أن زعيم داعش أبوبكر البغدادي قد يظن أن ليبيا المكان الآمن له ولعناصره، نظرًا لسيطرة تنظيم الإخوان "الإرهابي" في العاصمة طرابلس .

وأشار إلى أن ما يعزز ذلك هو وقوع منافذ الدخول والخروج تحت سيطرة حكومة الوفاق، والعصابات وتنظيم الإخوان .. منوهاً إلى أن هناك مصالح مشتركة بين تنظيم “داعش” الإرهابي والعصابات والإخوان في ليبيا.

وأكد آمر إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، أن عصابات طرابلس الموالية لحكومة السراج، تعيش حالة من الإنهيار والإنهاك .. مضيفاً أنه ليس لدى هذه العصابات برامج تعبوية عسكرية أو جيش بالمعنى العسكري، وأن القتال الفوضوي يدفعهم إلى الانهيار في أي لحظة خلال الأيام المقبلة .

وشدد على أن القوات المسلحة العربية الليبية، يمكنها أن تحدث الفارق، وتنفيذ ما لم ينفذه الغير، خاصة أنها تمكنت من القبض على ”الإرهابي“ هشام عشماوي ومن معه في وقت سابق، وإن ظن البغدادي بأن ليبيا ملاذه الآمن يجعله ضمن الصيد الثمين الذي يقع في قبضة الجيش الليبي.

وتابع أن الجيش يدرك جيدًا آلية وبرامج الجماعات الإرهابية، خاصة في ظل الخبرة التي اكتسبها طوال السنوات الماضية وكذلك في درنة وبني غازي.