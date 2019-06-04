فلكي كويتي يشكك في رؤية هلال العيد وهذا هو يوم الفطر الحقيقي

قال باحث كويتي فلكي ان الحديث عن رؤية الهلال يوم الاثنين وان العيد يوم الثلاثاء جريمة في حق العلم.

وقال الباحث عادل السعدون: “إن ما حدث من إعلان ثبوت رؤية هلال شوال يعتبر جريمة بحق العلم؛ لأن الهلال لم يشاهد لا بالإعلام ولا بالتلسكوب”.

وذكر في تصريح مسجل نقلته عنه شبكة “مباشر” على الإنترنت: “إنني مُصرّ على موقفي لآخر نقطة دم، فالعيد ليس غداً (اليوم الثلاثاء)”.

وتابع الباحث الفلكي: إذا كان غداً اشمعنى (لماذا) ما شاهدوا الهلال في مصر أو الجزائر أو المغرب أو حتى الأردن”، وهي دول أعلنت الأربعاء أول أيام العيد.

وتابع: “لقد أعلنت رؤية الهلال الشرعية (..) لكن الحقيقة من انتصر في النهاية هو عدم المعرفة بأمر مهم يهم حياتنا، ومن فرح سيدرك يوماً ان الحقيقة غائبة عنه”.

واتهم من نشر صورة الهلال بـ”تزوير الحقيقة”، قائلاً: “كلها غلط. ولا هي تصوير المنطقة العربية وإنما جنوب أفريقيا، لأن القمر مقلوب وصورة الهلال مقلوبة”.

وفي “تويتر”، نشر السعدون صورة قال إنها “نشرت على أساس هلال يوم الاثنين. هي قديمة من النت. من فبركها لايعلم أن القمر كان على يسار الشمس”.

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وأوضح أن “قرني الهلال يجب أن يكونا بالجهة البعيدة للشمس، والقوس يجب أن يكون مقابل الشمس”.

ولجهل من فبركها انه لايعلم ان القمر كان على يسار الشمس وان قرني الهلال يجب ان يكونا بالجهة البعيدة للشمس والقوس يجب ان يكون مقابل الشمس. ولا يعرف ان القمر كان قريبا من الافق وليس عاليا كما في الصورة وان نور الشمس كان ساطعا !!!

وأمس أعلنت كل من قطر والسعودية والكويت والإمارات والبحرين والوقف السني في العراق والصومال واليمن ولبنان، وتركيا، أن الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك.

وبعد ساعات من إعلانها الأربعاء أول أيام العيد، تراجعت ليبيا عن موقفها وأعلنت اليوم بداية عيد الفطر.

من جانبها أعلنت كل من الأردن والمغرب ومصر وفلسطين أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن أول أيام العيد سيكون يوم الأربعاء.

وكانت مالي أول دولة إسلامية احتفلت بعيد الفطر السعيد، الاثنين، بعد ثبوت رؤية هلال شوال مساء الأحد في عدة مناطق من البلاد.