النعيمي يدعو أبناء السودان للانحياز لوطنهم وعدم الاستقواء بالخارج

الخليج 365
دعا السياسي الاماراتي د علي النعيمي أبناء السودان الى الانحياز لوطنهم وعدم الاستقواء بالخارج.
وقال النعيمي في تغريده على حسابه:" نداء من القلب الى اهلنا في #السودان انحازوا الى وطنكم و لا تستقوا بالخارج على وطنكم فلن يكون احرص على السودان من أهله و الطامعون في فرقتكم و تشريدكم و تمزيق وطنكم كثر.
وأضاف:" فانحازوا لأمن و استقرار و تنمية و ازدهار السودان
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