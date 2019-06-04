النعيمي يدعو أبناء السودان للانحياز لوطنهم وعدم الاستقواء بالخارج

الخليج 365

دعا السياسي الاماراتي د علي النعيمي أبناء السودان الى الانحياز لوطنهم وعدم الاستقواء بالخارج.

وقال النعيمي في تغريده على حسابه:" نداء من القلب الى اهلنا في #السودان انحازوا الى وطنكم و لا تستقوا بالخارج على وطنكم فلن يكون احرص على السودان من أهله و الطامعون في فرقتكم و تشريدكم و تمزيق وطنكم كثر.

وأضاف:" فانحازوا لأمن و استقرار و تنمية و ازدهار السودان