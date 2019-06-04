تعرف على هدية الملكة إليزابيث لـ «ترمب»

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جدة - خالد شويل - رويترز (لندن) هدت الملكة إليزابيث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كتابا من تأليف رئيس الوزراء البريطاني الراحل ونستون تشرشل عن الحرب العالمية الثانية فيما تلقت ميلانيا زوجة ترامب صندوقا فضيا بغطاء مطلي بالمينا صنع خصيصا لها وذلك أثناء زيارة الرئيس الأمريكي وقرينته بريطانيا. هدت الملكة إليزابيث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كتابا من تأليف رئيس الوزراء البريطاني الراحل ونستون تشرشل عن الحرب العالمية الثانية فيما تلقت ميلانيا زوجة ترامب صندوقا فضيا بغطاء مطلي بالمينا صنع خصيصا لها وذلك أثناء زيارة الرئيس الأمريكي وقرينته بريطانيا. وكتاب تشرشل باللون القرمزي وغلافه الخارجي مزين بالذهب. وسيشارك ترمب في إحياء الذكرى الخامسة والسبعين ليوم الإنزال خلال الحرب العالمية الثانية وذلك ضمن برنامج زيارته التي تستمر ثلاثة أيام وبدأت بمأدبة ملكية بريطانية فاخرة أمس الاثنين. وأهدى ترامب وميلانيا الملكة دبوسا للزينة صنعته شركة تيفاني آند كو من الفضة ووضع في صندوق مجوهرات خشبي مصنوع خصيصا للبيت الأبيض فيما تلقى فيليب زوج الملكة سترة طائرة الرئاسة الأمريكية مصنوعة خصيصا له ونسخة أولى موقعة من السيرة الذاتية للجنرال الأمريكي السابق جيمس دوليتل.



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