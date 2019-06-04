المفوضية الاوروبية: لتسليم السلطة للمدنيين في السودان

أكدت المتحدثة باسم الشؤون الخارجية للمفوضية الأوروبية مايا كوتسيانتيتس "أهمية تسليم السلطة للمدنيين في ​السودان​". ودانت "استخدام ​العنف​ ضد المتظاهرين".

وأوضحت كوتسيانتيتس أن "قلقنا على الشعب ​السوداني​ يبقى، وطلبنا مرارا تسليم السلطة للمجلس المدني"، مشيرةً الى "أننا قلنا مرارا إنه لا يوجد أي تبرير لاستخدام العنف ضد المتظاهرين الذين يملكون الحق في التظاهر بحرية".

وأشارت إلى أن "المناقشات مع الاتحاد الإفريقي وحلفائنا ستستمر في الأسابيع والأشهر القادمة لمتابعة التطورات في السودان".