ترامب: عازمون مع بريطانيا على التصدي لأعمال إيران الإرهابية ومنعها من تطوير أسلحة نووية

لفت الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، إلى "أنّنا نتشارك مع البريطانيين الأهداف والتحديات حول العالم، ونشكر ​بريطانيا​ لمساعدتها جهودنا في المعركة ضدّ تنظيم "داعش"، مشدّدًا على أنّ "انتشار الأسلحة النووية أكبر تهديد نواجهه اليوم".

وركّز في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء البريطانية المستقيلة ​تيريزا ماي​، على "أنّنا نعمل لمنع حصول ​إيران​ على ​سلاح نووي​ ولوقف تمويلها ​الإرهاب​، وعازمون مع البريطانيين على التصدّي لأعمال إيران الإرهابية". وأكّد أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ ملتزمة بعقد اتفاق تجاري هائل مع بريطانيا، بمجرد خروجها من ​الاتحاد الأوروبي​ (​بريكست​)".

وأعلن ترامب "أنّني أتوقّع أنّ "بريكست" سيحصل ويجب أن يحصل"، مبيّنًا أنّ "ملايين المهاجرين من المكسيك يعبرون حدودنا، وهذا أمر غير مقبول".