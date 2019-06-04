ترامب: عازمون مع بريطانيا على التصدي لأعمال إيران الإرهابية ومنعها من تطوير أسلحة نووية

لفت الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى "أنّنا نتشارك مع البريطانيين الأهداف والتحديات حول العالم، ونشكر بريطانيا لمساعدتها جهودنا في المعركة ضدّ تنظيم "داعش"، مشدّدًا على أنّ "انتشار الأسلحة النووية أكبر تهديد نواجهه اليوم".
وركّز في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء البريطانية المستقيلة تيريزا ماي، على "أنّنا نعمل لمنع حصول إيران على سلاح نووي ولوقف تمويلها الإرهاب، وعازمون مع البريطانيين على التصدّي لأعمال إيران الإرهابية". وأكّد أنّ "الولايات المتحدة الأميركية ملتزمة بعقد اتفاق تجاري هائل مع بريطانيا، بمجرد خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكست)".
وأعلن ترامب "أنّني أتوقّع أنّ "بريكست" سيحصل ويجب أن يحصل"، مبيّنًا أنّ "ملايين المهاجرين من المكسيك يعبرون حدودنا، وهذا أمر غير مقبول".
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